Où irons-nous l’an prochain?

Peut-être à Paris pour les Jeux olympiques d’été, mais certainement au Pérou (dès le 20 décembre 2023 via Lima) et au Maroc (dès juin via Marrakech), des vols qu’Air Transat opérera toute l’année. On parie qu’on ira aussi davantage, sur les ailes d’Air Canada, à Madrid (nouvelle liaison annuelle), à Stockholm (nouvelle liaison saisonnière), à Copenhague (saison devancée) et en Italie (augmentation des fréquences sur Rome et Venise et vol saisonnier sur Milan)? À surveiller : les destinations du transporteur à rabais Lynx Air au pays, aux États-Unis et au Mexique.

Le Portugal (« Première destination européenne 2023 » aux World Travel Awards d’octobre dernier) demeurera une destination phare, tout comme l’Espagne, en raison de la diversité de leurs attraits respectifs, mais aussi d’un coût de la vie qui nous sourit. En Asie, le Japon continuera son opération séduction, d’autant plus qu’il a décroché le titre de « Meilleure destination mondiale » dans le cadre des Reader’s Choice Awards 2023 du Condé Nast Traveler, et ce, devant l’Italie et la Grèce, rien de moins. La Corée du Sud, elle, continuera de séduire les foodies tandis que les plus aventuriers voudront aller à Taïwan, une formidable destination, avant que la Chine ne lui coupe les ailes…

