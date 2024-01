Originaire du nord de l’Angleterre, Mme Wilson a parcouru l’Amérique du Sud sac au dos avant de le poser définitivement au Belize, il y a 15 ans. Elle y propose depuis des croisières privées à bord de luxueux catamarans de même que des sorties en plongée sous-marine. Nous avons testé l’un de ses itinéraires, dans les îles du nord, les plus populaires. Au départ de Belize City, cap sur Caye Caulker et Ambergris Caye, en passant Shag Caye, puis en longeant St. George’s Caye et Caye Chapel. Oh, bonheur!

Oui, c’est un véritable bonheur de pouvoir s’arrêter là où le souhaite pour piquer une tête dans les eaux cristallines ou faire une excursion à terre! Observer des dauphins batifoler autour de notre bateau. Savourer crabe et homard achetés en mer d’un pêcheur et délicieusement apprêtés par Mme Wilson. Rêvasser, allongé à la proue ou sur le pont supérieur, bercé par les flots! Le soir venu, on se met à l’abri dans un havre et on prend l’apéro avant de souper dans le carré, de s’installer ensuite dans l’espace salon pour bouquiner avant de battre en retraite dans notre spacieuse cabine (équipée d’un WC avec douche, oui, madame!). À partir de quatre nuitées, tout est possible.