Une assurance incluse… pour partir l’esprit – plus – tranquille

Le plus grand frein au voyage international ces temps-ci, outre la quarantaine imposée parfois à destination et toujours au retour, demeure la crainte de contracter la maladie à l’étranger, de devoir s’y faire soigner, puis d’être obligé de s’auto-isoler 14 jours avant de pouvoir rentrer au pays. Bonjour les frais si cela devait se produire! Après le groupe hôtelier Palladium, après Club Med, voici que certains voyagistes et compagnies aériennes offrent à leur tour une couverture COVID-19 à leurs clients. C’est le cas de Vacances Air Canada, de Sunwing,de WestJet et d’Air Transat qui l’offrent sans frais et automatiquement pour plusieurs de leurs destinations.

Le train… pour adhérer à l’air du temps

Les voyages ferroviaires sont à la fois respectueux de l’environnement et en eux-mêmes immersifs pour cause de panoramas souvent époustouflants à bâbord comme à tribord. Chez Vacations By Rail, on dit que ce genre d’échappées est en forte croissance depuis une quinzaine d’années, et que les Rocheuses canadiennes, de même que les grands parcs nationaux américains, ont la cote comme jamais. On s’en doutait, mais ça fait plaisir à lire! En ces temps covidiens, le compartiment privé est, de plus, un atout de choix. Histoire de se mettre sur les rails de suite, on se procure Voyages de rêve en train – 50 itinéraires autour du monde, un nouvel album d’Ulysse que co-signent Julie Brodeur, Marie-Julie Gagnon et Anne Pélouas. En voiture!