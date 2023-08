Un espeto, c’est une longue brochette, et à Malaga, on y pique des sardines fraîches qu’on fait griller au charbon de bois. À déguster dans un chiringuito, un bistro de bord de mer, comme il y en a tout plein le long de la plage urbaine La Malagueta, pieds dans le sable et tinto de verano (un mélange de vin rouge et de soda citron-lime sur glace) à la main! Une autre bonne adresse sans prétention : la plage Pedregalejo et le Balneario del Carmen.