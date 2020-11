Cette demeure aujourd’hui considérée comme l’un des hôtels les plus charmants au pays témoigne de l’engouement de la bourgeoisie américaine pour North Hatley au tournant du 19e siècle. C’est Henry Atkinson, propriétaire du réseau électrique d’Atlanta, qui a fait construire ce vaste domaine alors surnommé «The Birches», en 1900. Baptisé en l’honneur du capitaine Ebemezer Hovey, l’un des plus illustres colons de la région, l’hôtel s’est maintes fois retrouvé dans les premières positions des listes des meilleurs hébergements de prestigieuses publications telles que Condé Nast Travelers et Travel + Leisure. Élégant et chaleureux, l’hôtel de 36 chambres et suites fait partie du réseau Relais et Châteaux. Avis aux fans de l’écrivaine Louise Penny : la nouvelle suite «Bellechasse» fait référence au Manoir Bellechasse du roman Défense de tuer. Cliquez ici pour voir le site Web.