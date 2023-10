Un peu plus loin, APT.4B a des allures de caverne d’Ali Baba urbaine. Moon, copropriétaire et musicien, a longtemps vécu à New York avant que sa femme et lui transportent leurs pénates dans la Cité des Anges. Ce passionné de mode a sélectionné chaque élément – un livre de kung-fu posé sur une table, des pochettes de disque de hip-hop, une vieille cuisinière couverte d’autocollants et de graffitis – qui décore la boutique hétéroclite. « Même si vous ne trouvez rien ici, vous n’oublierez jamais l’expérience », promet-il. Pour lui, New York et Los Angeles, c’est le jour et la nuit. « Ce que L.A. est aujourd’hui pour la street culture, la street fashion, la musique et les arts, c’est ce que New York était dans les années 1980s avec les Warhol et Basquiat. New York était l’endroit où aller et être bizarre. Aujourd’hui, Los Angeles est l’endroit où venir et être bizarre. »