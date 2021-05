L’ambiance s’allège, vous ne trouvez pas? Lentement mais sûrement, au gré des atténuations des restrictions, nous cheminons vers une liberté conditionnelle.

Mais d’ici à ce qu’on se retrouve pour vrai, on pourrait écrire à nos proches pour leur dire combien ils nous manquent et combien on les aime. On pourrait aussi rêver ensemble de destinations canadiennes.

Histoire de nous inspirer, Destination Canada, l’organisation qui fait la promotion touristique du pays, s’est associée à MyPostcard pour créer une série de cartes postales évoquant des lieux iconiques de chez nous.

À compter du mardi 25 mai prochain, il nous suffit de suivre ces 5 étapes pour faire plaisir à nos parents et amis : se rendre sur mypostcard.com, choisir une carte, rédiger notre message, adresser la carte et cliquer sur « envoyer ». Elle sera ensuite imprimée et expédiée dans les trois à six jours ouvrables, et ce, partout au Canada.

En mars dernier, Destination Canada nous apprenait que 80% des Canadiens sont impatients de partir à nouveau à l’aventure. Faisons-nous partie de la statistique? Dans l’affirmative, nous ferions bien de poursuivre nos explorations locales, car, toujours selon l’organisation: « Si les Canadiens redirigeaient vers le tourisme intérieur deux tiers des dépenses qu’ils prévoyaient faire pour des voyages d’agrément à l’étranger, ceci compenserait le manque à gagner estimé à 19 milliards $ de notre économie du tourisme, en plus de contribuer au maintien de 150 000 emplois et d’accélérer la reprise d’un an. »

Non, c’est pas rien, comme disait l’autre…

