Au nord de l’Acropole, Monastiraki fait partie des zones les plus touristiques d’Athènes. Ne boudons pas notre plaisir pour autant : bien qu’il faille être un peu plus aux aguets car les vols à la tire y sont fréquents, le quartier reste chouette à visiter. On y trouve de nombreux restaurants, terrasses, bars et boutiques. Le mieux est de s’y rendre en début de journée si l’on recherche le calme. En soirée, les rues sont très animées. Un lieu que les visiteurs semblent apprécier : Six Dogs, à la fois un café, un resto doté d’un jardin secret et un bar très couru des amateurs de techno.