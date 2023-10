Comme si ces découvertes culinaires ne suffisaient pas, il est possible de goûter au menu dégustation rappelant les repas royaux de la dynastie Joseon (1392-1897). À la Korea House, dans une maison traditionnelle l’air d’un palais, nous enlevons nos chaussures à l’entrée. On s’installe dans une petite salle à manger et on nous apporte une série de plats des plus fins, comme celui de neuf gourmandises. Au centre du plat, de petites crêpes fines sur lesquelles on dépose un peu de chaque ingrédient. On fait de notre mieux pour enrouler le tout avec grâce à l’aide de baguettes. À la cinquième crêpe, ça va mieux !