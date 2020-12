On a testé le Forfait « Sortie au resto » d’Expérience Vieux-Montréal + Moët & Chandon

Direction l’hôtel Place d’Armes dans le Vieux-Montréal pour tester le forfait Expérience Vieux-Montréal comprenant le souper, la nuitée et le petit-déjeuner + l’extra Moët & Chandon. Ces expériences de restauration privée, mises sur pieds par les hôteliers, sont une façon de se réinventer pour ces établissements et restaurants mis à mal depuis le début de la pandémie. L’idée ? Déguster un repas intime et savoureux, dans le confort d’une chambre d’hôtel privatisée pour notre soirée.

Les plus de l’Expérience

Le resto privé:

LE gros plus du forfait c’est évidemment de pouvoir déguster un repas servi comme au restaurant dans une chambre privatisée. On peut faire jouer sa propre musique d’ambiance et profiter d’un moment d’intimité, en tête-à-tête comme en famille. La chambre offre l’occasion de pouvoir se déplacer autour de la table et jusque dans la salle de bain sans avoir à porter son masque. Un petit vent de liberté qui ces temps-ci fait une grande différence. Ajoutez l’extra Moët & Chandon et l’expérience n’en deviendra que plus glam ! Décoration de table invitante et bouteille de champagne prête à déguster nous attendaient.

Le repas:

Du foie gras en entrée et de succulents sushis pour le plat ? Pourquoi pas ! Grâce aux menus des restaurants Brasserie 701 et Kyo Bar Japonais on peut se concocter un repas subtilement balancé entre mets français et japonais. On a adoré ! Plusieurs choix d’entrées, de plats et de desserts sont proposés sur le menu dédié au forfait. À noter que l’apéritif est inclus dans le forfait.

La chambre:

On a aimé le décor minimaliste chic, aux accents noirs et blancs qui fait ressortir le mur de brique sur lequel est adossé le lit et le copieux petit-déjeuner venant du Café Nelli, servi directement dans la chambre. Mention spéciale aux produits de douche et de soin Le Labo. Leurs effluves de santal nous rappellent aux bons souvenir de leurs superbes boutiques new-yorkaises, qu’on espère revisiter bientôt…

En attendant nos prochaines échappées, ces forfaits Sortie au resto nous offre une parenthèse de vie « presque normale » le temps d’une soirée. À offrir et à s’offrir!

Tarif:

À partir de 195$ le souper pour 2 et 425$ le forfait pour 2 personnes incluant la nuitée et le petit-déjeuner. Extra Moët & Chandon à +110$ (incluant une chambre décorée par Moët & Chandon, une bouteille de Champagne Moët & Chandon prête à déguster et un petit cadeau surprise).

experienceoldmontreal.com