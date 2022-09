Afin de soutenir financièrement cet organisme, la Fondation Y des femmes organise cet automne un événement unique au profit des programmes et des services offerts à la communauté. Les prix Femmes de mérite et Inspirationnelle seront remis au cours de cet événement inspirant et interactif qui vise à célébrer l’ambition au féminin. Le tout se déroulera dans un cadre de réseautage dynamique, où 17 lauréates de divers domaines seront honorées pour leur succès ou pour leur influence positive dans la société. Pendant cette demi-journée de célébrations, 500 personnes auront l’occasion d’échanger et de découvrir ces femmes qui contribuent à changer positivement notre société. La cérémonie, ré-imaginée, mettra en valeur non seulement les lauréates, mais également les femmes qui bénéficient des services du Y des femmes. Sophie Banford, associée, directrice générale et éditrice de KO Média, partage la présidence d’honneur de l’événement avec Théo Dupuis-Carbonneau, cheffe de contenu beauté ELLE Québec et Elle Canada.