Margaux Verdier, qui vit à Montréal, a toujours été intéressée par la nourriture et la cuisine. Aux côtés de sa mère, Katrine Paradis, connue au Québec pour son magazine culinaire, son livre et sa série K pour Katrine, Margaux a littéralement grandi dans une cuisine. Puis, un jour, elle a eu le goût d’aider sa mère à créer des recettes et, au fil du temps, elle a pris plaisir à styliser les aliments pour les séances de photos du magazine. «Travailler avec elle a été une expérience extraordinaire et je suis très heureuse de la relation qu’on entretient, déclare la jeune foodie. On a toujours partagé une passion pour la cuisine et elle a été un merveilleux modèle pour moi.»

C’est pourquoi il était tout naturel pour Margaux Verdier de s’aventurer dans une carrière culinaire de son propre chef, grâce à son compte Instagram @margaux.food et son nouveau site web, margauxfood.ca. Comme de nombreux Québécois, elle a grandi en devant lutter contre de graves allergies alimentaires, et elle a donc voulu imaginer un endroit où les gens pourraient aisément trouver le genre de recettes qu’elle aime manger elle-même — c’est-à-dire sans produits laitiers et principalement végétariennes. L’enthousiasme de Margaux et son instinct pour marier parfaitement les saveurs et les ingrédients sont palpables: les pâtes de courgettes végétaliennes à l’ail, aux noix, au citron et à la feta végétalienne, la puttanesca aux haricots blancs, les nouilles crémeuses au curry prêtes en 15 minutes… et le plat de viande occasionnel (bonjour, les tacos de poulet croustillants à la friteuse!). Nous nous sommes récemment entretenues avec cette jeune femme de 25 ans au sujet des débuts de sa carrière de cuisinière, de ses ingrédients incontournables et des plus grands défis qu’elle a dû relever en tant que chef d’entreprise.