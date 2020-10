Une astuce pour éviter que le pain au chocolat n’absorbe pas toute la costarde déposée au fond du plat de cuisson? On le coupe en cubes et on le place au four quelques minutes afin de le rendre suffisamment croustillant. Cliquez ici pour voir la recette.

Lire aussi:

15 recettes de soupes pour les journées froides

15 recettes de croustade à tomber!

Avocat: 15 recettes à savourer toute l’année