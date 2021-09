Il était certain que le gin rose élaboré par la maison Duvernois allait devenir la coqueluche des apéros improvisés et des soirées en terrasse. Véritable bouquet d’aromates, ce gin est composé d’un savant mélange de distillat de melon d’eau, de baie de genièvre, de concombre, de lavande, d’aneth, de citron et d’amande. Tous des ingrédients qui forment un alliage parfaitement équilibré qui peut être savouré sur glace ou selon nos envies. On craque aussi pour le joli flacon dessiné par l’artiste Miss Me qui évoque la rébellion. romeosgin.com

La recette

Ingrédients

60 ml (2 oz) de gin Romeo’s Gin X

22 ml (3/4 oz) de sirop de vanille

30 ml (1 oz) de jus de citron fraîchement pressé

Glaçons, en quantité suffisante

Eau pétillante, pour allonger

Fines tranches de melon d’eau, pour garnir

Sirop de vanille

1 partie d’eau

1 partie de sucre

Extrait de vanille (ratio de 5 ml pour 150 ml de sirop)

Instructions

Préparer le sirop de vanille. Dans une casserole à feu moyen, faire dissoudre le sucre dans l’eau, sans porter à ébullition. Ajouter l’extrait de vanille. Laisser refroidir et réserver.

Dans un mélangeur à cocktails, mettre tous les ingrédients, excepté l’eau pétillante et le melon d’eau.

Ajouter de la glace et secouer vigoureusement.

Filtrer à l’aide d’un tamis et verser dans un verre Collins rempli de nouveaux glaçons.

Allonger avec l’eau pétillante et garnir de tranches de melon d’eau. Servir.

Prix: 39,75 $ les 750 ml