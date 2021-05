Écolo et écono!

Les deux idéatrices du projet offrent, à ce jour, plus de 1000 produits responsables de 50 marques différentes pour toute la famille, et ce, à des prix bon marché. Les catégories sont multiples : beauté et soin, maison, bébé et enfant, zéro déchet, épicerie et même produits pour animaux.

Afin d’offrir de meilleurs prix aux consommateurs, OKKO choisit de réduire ses commissions sur les ventes. De plus, en devenant membres d’OKKO, les clients peuvent profiter de rabais exclusifs sur tous les items tout au long de l’année.

Les deux entrepreneurs ont produit cette plateforme pour simplifier et rendre accessible l’art de la consommation responsable au quotidien afin de permettre à chacun de devenir un acteur de changement.

Lire aussi :

Eliza Faulkner: créatrice responsable

Beauté verte: cinq marques écoresponsables et accessibles

10 artistes québécois(e)s engagé(e)s dans la lutte écologique