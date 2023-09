About time

About Time, écrit et réalisé par la légende de la comédie romantique Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Bridget Jones’s Diary), est l’un de mes films favoris parce qu’il est, à mon avis, très sous-estimé. Il raconte l’histoire de Tim (Domhnall Gleeson) qui, à l’âge de 21 ans, découvre que les hommes de sa famille peuvent voyager dans le temps. Lorsqu’il rencontre Mary (Rachel McAdams), la fille de ses rêves, Tim utilise son pouvoir pour s’assurer que tout est absolument parfait dans leur relation (ça semble problématique, mais faites-moi confiance et laissez-vous porter). C’est charmant, émouvant et même surprenant – tout ce que l’on attend de ce genre de film.

À voir dès le 15 septembre.