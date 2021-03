Waffles + Mochi (saison 1)

Par les créateurs de Chef’s Table, Salt Fat Acid Heat et Ugly Delicious, cette série pour enfant met en vedette Michelle Obama (qui est aussi aux commandes du projet) et deux marionnettes complices, Waffles et Mochi, qui s’embarquent dans un périple culinaire et culturel à travers le monde pour apprendre les secrets de cuisine dans l’espoir de devenir chefs. C’est pour les enfants, mais quand on sait que l’ancienne First Lady américaine est derrière le projet, on a quand même envie d’y jeter un coup d’œil.

À voir dès le 16 mars.