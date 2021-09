Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Judy

Trente ans après avoir charmé Hollywood en jouant la jeune Dorothy dans Le Magicien d’Oz, Judy Garland – accroc à l’alcool et aux médicaments – se voit contrainte de donner un concert à Londres pour payer ses factures. C’est le synopsis de cet excellent film biographique qu’on revoit avec plaisir sur Netflix et qui a valu à Renée Zellweger – qui incarne cette légende du cinéma – de remporter le Golden Globes et l’Oscar de la meilleure actrice.

À voir dès le 27 septembre.