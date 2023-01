Identité: réalisatrice

«Mon désir de réaliser des films mûrissait depuis longtemps, mais ce n’était pas totalement conscient», explique Marianne, en soulignant l’importance qu’a joué le scénariste et réalisateur Claude Brie, qui est également le père de ses enfants, dans son parcours vers la création. «J’avais des idées de films que je voulais écrire, mais je ne savais pas si j’avais une vision. […] Une fois sur le plateau de Saccage, mon premier court métrage, sorti en 2015, j’ai constaté que j’étais une réalisatrice.»

Bien plus qu’un métier, la réalisation est un prisme à travers lequel elle perçoit l’univers qui l’entoure. Néanmoins, Marianne, qui est membre de Réalisatrices équitables, considère que tout n’est pas gagné pour les femmes qui mènent des projets artistiques.

Marianne Farley a imaginé la prémisse d’Au nord d’Albany à la suite d’une interminable panne de voiture survenue aux États-Unis alors qu’elle était seule avec ses deux garçons.

En rebondissant sur l’angoisse engendrée par cet incident, elle a braqué les projecteurs sur une mère et sa fille, dont les personnalités semblent aussi complexes que leur relation.

«Même si on a relevé notre lot de défis lors du tournage, ç’a été un plateau de rêve. Tout le monde a fait preuve d’une grande générosité», se remémore la cinéaste, en faisant un clin d’œil à ce que la réalisatrice et actrice américaine Olivia Wilde appelle la «No Asshole Policy» [la politique du «no asshole»], une ligne de conduite officieuse qui vise à assurer l’égalité entre tous les membres d’une production cinématographique. Exit les jeux de pouvoir et les guerres d’égo. «Céline [Bonnier], en plus d’avoir un talent démesuré, est une team player incroyable. Zeneb [Blanchet], bien qu’elle soit plus jeune, a ce même genre de sensibilité. Elles ont développé une belle complicité, basée sur le partage et l’écoute mutuelle. C’était très inspirant.»