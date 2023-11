Yara Shahidi a tout d’une déesse des temps modernes, à l’extérieur comme dans le cœur. D’ascendance afro-américaine et iranienne, l’actrice de 23 ans aux pommettes hautes, aux sourcils fabuleux et aux boucles voluptueuses ne passe certes pas inaperçue. Ajoutez à cela un engagement indéfectible en tant qu’activiste, féministe et partisane de la justice sociale, et le résultat est tout simplement éblouissant. Si beaucoup la connaissent sous les traits de Zoey Johnson (son personnage de longue date dans la populaire série Grown-ish, dérivée de la sitcom révolutionnaire Black-ish), Yara est aussi fraîchement diplômée de Harvard. Avec 8,9 millions d’abonnés sur Instagram, elle utilise sa tribune pour inspirer aux jeunes générations l’action en faveur d’un avenir plus positif et équitable. Yara, c’est la beauté, la confiance en soi et la plénitude incarnées: son nouveau rôle d’égérie pour le parfum Divine, de Jean Paul Gaultier, était écrit dans le ciel. On a rencontré l’étoile montante pour en discuter.

À propos du parfum Divine

Je l’adore parce que c’est un hybride parfait de notes gourmandes et apaisantes, avec une superbe trame florale où le lys domine. Il a aussi un petit côté salin de bord de mer. Il est nuancé et complexe.

À propos du pouvoir des odeurs

Je suis une adepte de bougies et d’huiles essentielles. Cette collaboration tombait à point, puisque je suis officiellement devenue une fanatique de parfum en entrant dans la vingtaine. Il y a des bougies partout dans ma chambre. J’aime choisir ce que ça sent autour de moi; c’est comme ça que je m’approprie mon espace. Pareil quand je me parfume: je crée ma propre bulle. Je crois aussi fermement à la capacité qu’ont les fragrances naturelles de nous influencer et de provoquer certaines choses en nous. On peut appliquer de l’encens sur ses tempes pour se recentrer, ou utiliser de la menthe poivrée pour dégager ses voies respiratoires. Le pouvoir des odeurs a toujours été célébré dans ma famille.