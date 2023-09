LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU

En mars 2023, Safia Nolin annonçait sa décision de devenir artiste indépendante et, du coup, sa propre productrice. Ce choix, professionnel et personnel, a-t-il eu un effet sur sa manière de créer? «Vraiment!» répond-elle entre deux bouchées de pain doré arrosé de sirop d’érable. «Je compose très, très lentement. Genre une toune tous les trois ou quatre mois. Je n’aime pas créer sous pression; ça me déprime et je me trouve poche. Le fonctionnement standard de l’industrie de la musique — “écriture, enregistrement, sortie d’album, tournée, et on recommence”— me paralyse. J’avais besoin de créer dans un autre mind set.»

En respectant un rythme plus lent, loin des contraintes, la chanteuse voit sa créativité se libérer, à son plus grand bonheur. Outre la vague d’inspiration musicale qui l’enveloppe, elle confectionne elle-même les illustrations qui accompagnent ses nouvelles chansons, fabrique de la merch DIY et s’implique dans la réalisation de vidéoclips. Décidément, son talent et sa débrouillardise n’ont pas de limite!

«Safia a un élan créateur tellement franc, spontané et porteur, comme un grand coup de pinceau. De là naît très rapidement une image de ce qu’elle veut communiquer par sa musique. Elle a toujours été branchée sur l’essentiel», croit profondément le musicien Joseph Marchand, grand ami et ancien collaborateur de la chanteuse, qui ne s’est pas fait prier pour partager avec moi ses impressions sur elle. Ce guitariste, qu’on a entendu jouer aux côtés de bon nombre d’artistes, dont Pierre Lapointe, Ariane Moffatt et Daniel Bélanger, qualifie d’«extrêmement rare» le talent de sa complice de longue date. «Safia est d’une immense générosité avec son entourage. C’est une personne très englobante et à l’écoute. Entre la personne qu’elle met de l’avant sur ses réseaux sociaux, en entrevue ou sur scène, et celle que j’ai devant moi dans un café, il n’y a pas de différence. C’est un livre ouvert, ma Safia.»