Chic intemporel au Waldorf Astoria

Entièrement rénové en 2022, le Waldorf Astoria propose luxe et confort absolu dans le quartier Gold Coast, où l’on trouve de nombreuses boutiques et des restaurants. Sa déco s’inspire de l’univers de Coco Chanel. D’ailleurs, s’il y a UN cocktail à boire absolument au bar Bernard’s, c’est bien le No. 5! À base de vodka aromatisée au citron avec Yuzu, thé au jasmin, sirop de pois papillon et de oléo-saccharum, la boisson est servie avec un jet d’essence de rose aspergé devant nous. Absolument délicieux… et chic!

Plateau de tournage à ciel ouvert

De nombreux films et séries sont tournés à Chicago, dont plusieurs de superhéros et, on s’en doute, de gangsters. Pour découvrir différents lieux prisés par les cinéastes, une visite guidée avec Dan Goldrosen d’On Location Tours, aussi comédien et humoriste à ses heures, est toute indiquée. Il ponctue le trajet de nombreuses anecdotes, en plus d’évoquer des classiques comme Les Blues Brothers, Les incorruptibles et La folle journée de Ferris Bueller. On apprend par exemple que le magasin de jouets newyorkais de Maman j’ai raté l’avion 2 se trouve à Chicago!