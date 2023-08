NOUVEAU RÔLE

Il y a deux ans, Léane est devenue maman du petit Milo. Ironiquement, son arrivée a coïncidé avec les plus grandes offres professionnelles que la comédienne ait jamais reçues. Ce qui a nécessité une conciliation de tous les instants, qui a parfois été déchirante. «Je me demande encore si certaines des décisions que j’ai prises sont les plus féministes ou les plus égoïstes de ma vie.» Elle donne l’exemple du tournage de la télésérie Escouade 99, qu’elle a conclu 10 jours avant d’accoucher. Ou celui de Lignes de fuite, qu’elle a entrepris deux mois et demi seulement après avoir donné naissance à son fils. «Mickaël (Gouin, son conjoint) jouait aussi dans le film; alors, Milo était avec nous tous les jours…» Des pensées dichotomiques l’habitent: «Certains diront que je n’ai pas pris soin de moi, d’autres affirmeront qu’on n’a pas à s’arrêter de travailler parce qu’on est mère, qu’on n’est plus en 1950! Il y a tous ces conflits à l’intérieur de moi.»

«Je suis une mère à la maison qui travaille 60 heures par semaine!» dit-elle pour résumer. La comédienne précise qu’elle vit avec un papa très engagé, mais que, malgré toute la bonne foi collective, la société n’est pas égalitaire: «Surtout si tu décides d’allaiter, ça ne pourra jamais être 50-50. Mon chum veut bien m’aider et se lever la nuit, mais il n’en a pas, de totons!» Elle est rafraîchissante lorsqu’elle dénonce les inégalités sans perdre sa joie de vivre et son humour désinvolte. Son discours n’en est pas moins lucide, et ses conclusions sont percutantes: «Il n’y a rien dans la structure de la société actuelle qui appuie notre vision, celle d’être des femmes modernes qui travaillent et qui peuvent aussi être mères. Rien n’appuie ça à 100 % encore, et c’est une situation insidieuse.»

Effectivement, difficile de ne pas se sentir écartelée devant tous ces défis. Sans parler des injonctions faites aux nouvelles mamans, comme de retrouver la forme après l’accouchement, «mais de ne pas trop en faire parce que, sinon, ça va finir en burn-out!» Léane renchérit: «Et ce serait l’fun que tu fasses tes purées maison, aussi! Ah non, c’est vrai, on ne dit plus ça, purées, on parle maintenant de DME!» Sa jouissive envolée n’est pas sans rappeler la capsule Montée de lait qu’elle et son conjoint ont créé pour l’émission Format familial. C’est une parodie du nombre de conseils ridiculement élevé que reçoivent les nouveaux parents. Léane n’a pas de recette miracle; elle navigue à vue, comme beaucoup d’autres avant elle, avec ses convictions et sa féroce envie de concilier tous les rôles.