Nos écrans interposés renvoient des images bien différentes de chacune de nous. Chez moi, le gris du jour gris passe tant bien que mal par mes trop rares fenêtres et rend grossier le grain de la vidéo. Je déplace mon portable pour exclure du cadre la pile de vêtements qui trône en permanence sur une chaise du salon. Mon visage, déformé par l’angle de la caméra, porte encore les traces d’une nuit trop courte. Chez Julie, il y a des fleurs, un pichet de porcelaine blanc, des miroirs qui réfléchissent une lumière parfaite: ça respire l’élégance, et c’est en accord total avec l’éclat doré de ses fins bijoux et le tombé de son pull en maille grège. Belle, vous avez dit? Oui, même un lundi matin de pluie devant l’ordi. Un être énigmatique et un peu hermétique? C’est, pour être très honnête, ce que j’anticipe à ce moment précis.

Nous commençons notre échange en discutant boulot. Julie tiendra le rôle principal dans Doute raisonnable, une série lourde dont le tournage commencera sous peu. Elle incarnera Alice Martin, une policière au sein d’un groupe d’en- quête sur les crimes à caractère sexuel. Comment se sent-elle sur le bloc de départ? «Le tournage se prépare depuis très longtemps, et on a dû le repousser à cause de la pandémie. Alors, comment je me sens? Ça va peut-être sembler spirituel, mon affaire–et il est juste 9h du matin–, mais tu sais, des fois, c’est comme si la vie nous envoyait ce à quoi on aspire.» Un silence plane qui, je l’espère, apportera avec lui la fin de cette idée. «Il arrive un temps dans la vie où on réfléchit et on prend des décisions. Et c’est comme si, avec ce rôle, je récoltais le fruit de mes réflexions.» Porter Alice et être la tête d’affiche d’une série dont l’idée originale est signée Fabienne Larouche, voilà en effet un bel accomplissement.

Il est question de déviances sexuelles et de sujets connexes dans cette série, n’est-ce pas? «Oui, et c’est très intéressant. On plonge vraiment au cœur des enquêtes. J’apprends tellement de choses! Notamment que le rôle des inspecteurs, ce n’est pas de décider si les faits sont vrais ou pas, mais de trouver les preuves nécessaires pour amener la plainte jusqu’à un procès, pour qu’un drame puisse être résolu.» Je pense tout haut que, dans la foulée des dénonciations de l’été dernier, cette série risque fort de faire jaser… «Oui. Il y a énormément de préjugés sur les agressions à caractère sexuel et un paquet de choses qu’on ne connaît pas comme citoyen.»