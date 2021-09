«Ça me fait chier quand les gens disent: “Ah, lui, c’est juste un personnage.” Non, je suis la personne qui est le moins un personnage», laisse tomber Hubert Lenoir au milieu d’une longue conversation durant laquelle j’aurai certes l’impression d’avoir affaire à un interlocuteur sûr de lui, très conscient de la manière dont ses propos pourraient être repris. Mais un personnage? Pas une seconde.

Trois ans et demi après Darlène, et après une centaine de spectacles incendiaires présentés non seulement ici, mais aussi en France, au Japon et aux États-Unis, l’enfant terrible de la pop québécoise se révèle entièrement, parfois crûment, dans PICTURA DE IPSE: musique directe, un deuxième disque, tortueux et torturé, jouissif et sombre, abrasif et généreux. L’autoportrait d’un jeune homme de 27 ans transformé par le succès, ainsi que par la curiosité parfois malsaine qu’il suscite au sujet de ce qu’il est.

«J’ai l’impression d’avoir vieilli de 15 ans en 3 ans», confie-t-il un vendredi avant-midi du début du mois d’août dans un parc de Montréal, où sa compagne et gérante, Noémie D. Leclerc, est venue le déposer en voiture. La paire habite une maison du quartier Saint-Roch, à Québec, mais a passé la soirée d’avant dans la métropole à travailler sur un vidéoclip jusqu’aux petites heures. Hubert bâille comme un chaton qui viendrait de se réveiller.

«C’est un album imparfait, qui est fait pour être inconfortable par moments. Ce n’est pas un album fait pour être le plus beau possible», prévient-il. Il serait exagéré de parler d’autosabotage, mais PICTURA DE IPSE: musique directe s’inscrit – avec ses voix distordues, ses nombreux interludes et ses sons étranges glanés à gauche et à droite – dans la grande tradition des deuxièmes albums plus exigeants. Chose certaine: il sera impossible de l’accuser d’avoir tenté d’écrire Fille de personne II une nouvelle fois.