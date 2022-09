Le festival du film de Venise bat son plein, mais ce n’est pas que le cinéma qui nous divertit. Pour sa 79e édition, les cinéphiles, les aficionados de la culture pop et les passionnés de mode attendent avec impatience le Festival depuis son grand retour en 2021.

Plus de 90 films ont été projetés et présentés, dont le très attendu Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde, avec la très élégante Florence Pugh, et le classique indie à venir Bones & All de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet, pour n’en citer que quelques-uns. Autant dire qu’il y avait un choix incroyable de films, avec des stars tout aussi incroyables.

Zoom sur nos looks préférés de la 79e Mostra de Venise 2022