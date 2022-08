Par une série d’initiatives visant à sensibiliser la population et à obtenir des changements concrets – conférences, lettres ouvertes, création du mot-clic #MeTooScolaire, rencontres avec les élus – le collectif milite pour obtenir du gouvernement qu’il adopte le projet de loi 394 et, ce faisant, qu’il assure un avenir plus juste et sécuritaire aux jeunes de la province.

Inspiré de la loi 22.1, qui, depuis 2017, oblige les cégeps et les universités à instaurer des protocoles destinés à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel sur leurs campus, le projet de loi 394 vise les établissements d’éducation préscolaire, ainsi que d’enseignement primaire et secondaire (formation générale ou professionnelle), y compris les services éducatifs pour les adultes.

«L’adoption d’une loi-cadre permettrait d’entamer une conversation difficile, mais nécessaire», affirme Clorianne Augustin, intervenante jeunesse, qui accompagne le collectif depuis maintenant quatre ans. «Comme on sait que 66 % des violences sexuelles sont commises sur des personnes mineures, on ne peut que se désoler du manque d’encadrement dans les écoles primaires et secondaires. Cette lacune se manifeste de plusieurs façons: les élèves ne sont pas encouragés à dénoncer leur agresseur, les ressources pour aider les victimes sont insuffisantes, le personnel est mal outillé, l’agresseur n’est pas encadré… Aucun protocole clair n’existe.»