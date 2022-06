Julie Charbonneau

Lorsque Julie Charbonneau a appris que son fils était atteint de leucémie, son monde s’est arrêté de tourner. «C’est comme si le temps s’était scindé en deux: il y a eu le monde avant la maladie, et le monde après, dit-elle. Je savais d’ores et déjà au moment du diagnostic que la vie – la mienne et celle de mon fils – ne serait plus jamais la même.» Avec le temps, elle a aussi réalisé que cette épreuve est un cadeau mal enveloppé; que la douleur ne dure pas pour toujours et qu’elle nous change, mais pour le mieux. «Après avoir subi ce que la vie a de plus laid, elle nous a offert ce qu’elle a de plus beau. Le bonheur qui était pourtant déjà tout autour de nous nous apparaît soudainement plus accessible et on n’en perd pas une parcelle, car on connaît maintenant sa vraie valeur.» Elle remercie aujourd’hui le sport, qui lui a donné de l’énergie et le sourire, et qui l’a empêchée de sombrer dans la dépression quand la vie semblait trop grise, ce qui lui a permis de continuer à se battre aux côtés de son fils.