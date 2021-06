Femmes et terreur

«Dès qu’on montre une femme agissant violemment, on pense qu’elle n’a pas réfléchi aux conséquences de ses actes, qu’on a profité d’elle et on la considère comme une innocente politiquement et une enfant», fait observer Johanna Masse, candidate au doctorat en science politique de l’Université Laval, spécialisée dans le processus de radicalisation des femmes. «Sinon, on estime que cette femme refuse sa “nature féminine” et qu’elle devient une sorte de monstre», dit-elle, en rappelant que la femme est souvent associée à des stéréotypes tenaces liés à la paix et à la maternité.

Pourtant, les femmes comme Dagmara ont, de toutes les époques, adhéré à des causes politiques ou religieuses faisant appel à la violence. Des centaines d’Occidentales – y compris des Québécoises – ont grossi les rangs de l’État islamique en Syrie. Des femmes font partie d’organisations comme les Tigres tamouls du Sri Lanka, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ou le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En Afrique, ce sont des femmes qui ont mené la plupart des attaques-suicides revendiquées par Boko Haram, selon des données analysées entre 2011 et 2017 par l’organisme de recherche américain Combating Terrorism Center.

«On n’écoute pas les femmes tout le temps; il faut rendre audibles les raisons pour lesquelles elles sont impliquées [dans ces organisations terroristes]», croit David Morin, codirecteur de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent.

«Il n’y a pas un profil type de terroriste, mais plutôt une grande diversité de parcours de radicalisation», précise-t-il. Pour offrir des stratégies individualisées et adéquates de réintégration dans la société, il faut, à son avis, considérer davantage la diversité des expériences de radicalisation des femmes. Il ajoute que beaucoup de femmes ont vécu des violences à caractère sexuel au sein des organisations terroristes; cette violence subie doit être prise en compte dans les stratégies de réintégration.

Pour l’instant, plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, refusent de rapatrier leurs ressortissants et ressortissantes djihadistes, et leurs enfants – une politique d’évitement qui pourrait aggraver la situation à long terme, selon le chercheur: «Sur le plan de la sécurité nationale, si on laisse ces enfants dans ces camps [au Moyen-Orient], où il y a encore des réseaux de radicalisation, on est en train de s’assurer de laisser grandir une nouvelle génération de djihadistes, craint-il. La réintégration [dans la société] est pourtant possible.»