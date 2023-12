Pour s’aider à adopter un mode de vie sans alcool, Erin s’est mise à consommer plus de contenu virtuel axé sur la sobriété. Elle s’est abonnée à des TikTokeuses sobres («Hope Woodard, Apéro à zéro et A Sober Girls Guide sont les moins agaçantes», dit-elle), et a lu Quit Like a Woman, le livre de Holly Whitaker portant sur la culture de l’alcool et la sobriété au féminin. «Je me suis exposée à différentes personnes sobres et situations sans alcool afin de les normaliser dans ma vie.»

Kelly admet que le côté contre-culturel de la sobriété lui confère un certain attrait. Elle ne s’en cache pas: elle apprécie faire partie des avant-gardistes. «Je n’arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, mais tous les gens cool que je connais ont cessé de boire ou ne l’ont jamais vraiment fait», avoue-t-elle. La grande variété de boissons non alcoolisées dans des contenants élégants ne nuit certainement pas non plus. «J’aime acheter des choses, et j’ai commencé à me gâter avec de jolies bouteilles de boissons sans alcool.» Sa préférée? Un kombucha fait à base de marc de raisin chardonnay. Cela dit, elle se défend bien de faire du prosélytisme. «Si boire te rend heureux, c’est cool, dit Kelly. Mais sois honnête envers toi-même: n’es-tu pas anxieux le lendemain?» Cette angoisse familière des lendemains de veille a également contribué à la décision d’Erin: «L’angoisse que je ressentais m’a davantage motivée à arrêter que les conséquences physiques de l’alcool», mentionne-t-elle. Margaret témoigne de l’impact de sa consommation sur son estime personnelle. «Boire ne me faisait plus me sentir bien dans ma peau.»

Personnellement, je ne veux pas mettre une croix sur l’alcool: le bon vin et les cocktails font toujours mon bonheur. Mais dire adieu aux lendemains de veille? Plutôt tentant. Je vise donc à devenir plus attentive à ma consommation et à mon interrupteur interne. Je souhaite m’attarder davantage sur ce que je veux vraiment, sur le moment, plutôt que sur ce que je me refuse. Et qui sait? Peut-être que ça me mènera un jour à la sobriété. Après tout, c’est tellement tendance!

*Le nom des intervenantes a été changé.