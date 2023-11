De fait, on est officiellement entrés dans l’ère de la visibilité. On affiche nos moments intimes et nos sentiments en ligne. On se révèle au monde autant que celui-ci se révèle à nous; on consomme autant qu’on est consommés. Chaque jour, on parle, on partage, on aime et on se lie d’amitié avec des étrangers. On est de plus en plus conscients qu’on est toujours surveillés, quantifiés et monétisés par les caméras installées dans les lieux publics, de même que par celles de nos ordinateurs et de nos téléphones. Le monde numérique a fait de nous des exhibitionnistes, et dans cet espace en ligne, on appartient tous à tout le monde. Exposer son corps ne serait-il donc pas un acte d’abandon, voire une acceptation enthousiaste de notre statut public collectif, un moyen de rendre cette surveillance chic?

Cette idée d’hypervisibilité a été introduite en douceur lors des défilés automne-hiver 2023-2024, par les robes en cuir à fleur de peau de Mowalola ou les tenues créées par Ludovic de Saint Sernin pour Ann Demeulemeester, qui dévoilaient le ventre et la courbe des seins. Cette exposition était également omniprésente pendant les semaines de mode printemps-été 2024. Chez Gabriela Hearst et Coach, les robes en dentelle ou en maille cherchaient à peine à dissimuler les bikinis par-dessus lesquels elles étaient enfilées. Dion Lee a plutôt privilégié des looks aux découpes géométriques et au sex-appeal sportif. Chez Diesel, des minirobes dignes d’une fête techno étaient trouées de part en part, comme si quelqu’un ou quelque chose avait cherché à les dévorer. Pour son premier défilé pour Tom Ford, Peter Hawkings a conféré une aura de glamour à des robes longues qui exposaient tétons et culotte. Comme la saison dernière, Dolce & Gabbana a tout misé sur la lingerie. Christian Dior a ajouté du tulle et de la maille à des pièces diaphanes. Les robes blanches transparentes de Victoria Beckham étaient angéliques; celles de Chanel, noires évidemment, étaient surmontées de volants. La poitrine s’est également affichée chez Loewe et Mugler, tantôt par des robes polo, tantôt par des tenues d’androïdes. Le nouveau designer de Gucci, Sabato de Sarno, a proposé des minirobes en soie et en dentelle, et même Prada — au style éternellement virginal — a choisi de faire défiler des jupes transparentes.

L’hypervisibilité est à la fois joyeuse, forte et confiante. Elle jette la suspicion sur la dissimulation, la privatisation, l’accumulation d’informations… et la censure institutionnalisée, qui interdit de montrer des mamelons sur Instagram. D’une façon poétique, elle pourrait aussi suggérer qu’en tant qu’êtres humains connectés à l’extrême, le partage et la mise à nu sont encore ce qui nous unit le plus. Alors, lorsqu’on embrassera cette tendance sexy pour les fêtes de fin d’année, on n’oubliera pas ce qu’Yves Saint Laurent disait toujours: «Rien n’est plus beau qu’un corps nu.».

Lire aussi:

Tendance mode : le caleçon en 10 looks inspirants

La mode maximaliste est de retour !

Inspiration mode: comment porter le rouge cet automne