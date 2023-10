La série sur HBO Succession s’est terminée en apothéose au mois de mai 2022, mais elle nous a donné quelques grands moments d’anthologie télévisuelle et une tendance minimaliste, baptisée #quietluxury sur les réseaux sociaux, qui promeut un luxe discret et raffiné, à l’image des marques confidentielles privilégiées des nantis (pensez The Row, Brunello Cucinelli ou Loro Piana). Pourtant, comme l’avait stipulé Isaac Newton quelques siècles plus tôt, à toute action correspond une réaction égale et opposée. À cette élégance sobre s’oppose une mode maximaliste, excentrique, jeune et criarde, qui hausse le ton dans un enthousiasme débordant et fait un pied de nez à l’adversité des dernières années bouleversées par la pandémie de la COVID-19 et le confinement généralisé.

Un «hédonisme conscient»

Dans les années 1960, il fallait se rendre du côté de Carnaby Street, à Londres, pour prendre le pouls de la jeunesse et des nouvelles tendances; aujourd’hui, il suffit d’ouvrir TikTok. Les mots-clics #maximalistfashion et #dopaminedressing (qui prônent grosso modo un vestiaire joyeux et coloré) y cumulent à eux deux pas moins de 221 millions de vues. Parmi les prédicatrices de ce style exubérant, qui loue une philosophie de la surenchère — de couleurs, de motifs, de vêtements et d’accessoires —, Clara Perlmutter (@tinyjewishgirl) et Anna Golka (@annagolkayepez) prêchent la bonne parole, tout comme la Québécoise Emilia Fart (@emiliafart) et l’Ontarienne Sara Camposarcone (@saracampz).

Cette dernière, une jeune femme de 27 ans habitant à Hamilton et suivie par 1,5 million d’abonnés, s’habille avec humour devant la caméra en osant la démesure. «J’aime le côté rebelle du maximalisme et le fait qu’il n’y ait pas de règles; vous portez littéralement ce que vous voulez», nous apprend-elle. Elle peut enfiler aussi bien une robe de bal rétro à froufrous qu’un costume de clown ou des canards en caoutchouc en guise de boucles d’oreilles. Pour un œil profane, ses choix vestimentaires — qui repoussent les frontières du style — se rapprochent plus du déguisement éclaté que d’une tenue réfléchie. Pourtant, de la coiffure colorée au maquillage ultrapoussé, en passant par la superposition de vêtements et d’accessoires tapageurs, Sara Camposarcone — comme d’autres adeptes d’une mode maximaliste — ne fait pas juste enfiler ce qui lui passe sous la main. «La plupart du temps, j’aime garder ma tenue quelque peu équilibrée, que ce soit sur le plan des proportions ou des teintes. Si je porte un collier jaune, j’essaye généralement de faire un rappel de cette couleur.»