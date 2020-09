Créée par Barbara Boccara et Sharon Krief — meilleures amies de longue date — qui avaient comme fantasme de se déambuler à travers une « garde-robe de rêve », la marque parisienne de vêtements Ba&sh est notamment connue pour ses robes fluides, souvent ceinturées, et ses imprimés féminins.

Au sein de ce premier magasin phare canadien de 2000 pieds carrés, Ba&sh propose plus qu’un simple arrêt shopping, une expérience d’achat conviviale qui se veut refléter l’amitié et la générosité, deux valeurs clés de la marque. Ce n’est pas le délicieux café du comptoir Pastel Rita, joliment installé au cœur de la boutique qui nous fera dire le contraire! Non seulement son célèbre rose pastel imprègne l’esthétique de la boutique, mais ses mini tables appellent clairement à une pause gourmande avec notre amie avant de se mettre en quête des plus belles pièces de la saison.