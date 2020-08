Aperçu dans toutes les boutiques, sur Instagram et sur les grandes passerelles, le tie-dye est définitivement l’imprimé de l’année. Rose Buddha, une entreprise québécoise de vêtements écoresponsables, vous propose de tester la tendance dans le confort de votre chez-soi, grâce à son ensemble DIY (Do It Yourself) complet et facile à utiliser.

Les étapes du projet tie-dye



On s’installe au grand air et on laisse libre cours à son imagination, en prenant conscience de chacun de nos gestes pour un motif à notre image, parfaitement imparfait!