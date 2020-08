Avec une superficie de quelque 23 226 m2 et une sélection provenant des 99 plus grands noms de la mode et de la beauté, le nouveau magasin Holt Renfrew Ogilvy promet de devenir une destination phare de nos prochaines virées shopping.

La boutique se déploie sur 6 étages, chacun d’eux arborant une esthétique moderne ponctuée d’éléments patrimoniaux qui rappellent l’histoire du magasin, ouvert depuis 1912. Au rez-de-chaussée, les visiteurs peuvent flâner à travers les univers des marques les plus convoitées au monde, dont CHANEL, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Tiffany & Co., Fendi, Bottega Venetta et bientôt Saint Laurent.

On y apprécie également l’offre exclusive de L’espace Holt, nouvelle vitrine éphémère qui accueille des produits en série limitée de designers locaux et internationaux. Après avoir célébrer l’ouverture de cet espace incubateur avec Le Chapelier – pour souligner les débuts du magasin en tant que chapellerie – c’est au tour du collectif montréalais ArtGang de s’approprier les lieux. À l’intersection de l’art contemporain et du style urbain, ArtGang, à qui l’on doit la célèbre murale de Leonard Cohen à Montréal, présente ici des pièces exclusives de sa marque.