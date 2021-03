Le 8 mars dernier, en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, le collectif artistique montréalais Le Cartel a lancé une collection capsule créée de concert avec l’artiste tatoueuse Epithumia Rose, dont tous les profits sont remis aux services dédiés aux femmes en situation d’itinérance de la Mission Old Brewery.

Intitulée «Midnight Mistress», la collection comprend un magnifique manteau bomber jacket (offert en bleu nuit et en rose) et un t-shirt unisexe (décliné en noir et en crème), tous deux ornés d’une illustration, style carte de tarot, où une nymphe se fond à une étendue d’eau, ainsi qu’une paire de chaussettes décorée d’une ligne graphique rappelant un motif floral.