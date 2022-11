Pour sa gamme mode pour l’automne 2022, SOREL a imaginé des bottillons fonctionnels, polyvalents et stylés, au design audacieux et aux matières innovantes. Le résultat? La collection très cozy BrexTM, qui met en vedette des bottes à talons ne demandant qu’à nous suivre dans nos virées en ville. Combinant des matières imperméables et de mouton retourné synthétique douillet et top tendance, ainsi que des détails inspirés des fameux bottillons de randonnée parfaits pour les froides journées d’automne, ces bottes comprennent en prime des semelles rembourrées à effet coussiné et des talons solides et confortables, idéaux pour nous accompagner au boulot comme à l’apéro aux quatre coins de la ville. Fouler le bitume avec panache, sans pour autant négliger l’effet douillet grâce à l’expertise SOREL? On dit oui!

Pour nous inspirer, Audrey Rivet, collaboratrice de ELLE Québec et créatrice de contenu, répond à nos questions et nous parle de ses looks de jour et de soir, en mettant l’accent sur ses bottes BrexTM favorites, soit la botte BrexTM à lacets douillette (couleur Nova Sand – Sea Salt) et le bottillon BrexTM lacé douillet à talons (couleur Tawny Buff – Blackened Brown).