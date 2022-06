Legging Wunder Train, taille haute 64 cm

On adore les leggings lululemon, et pour cause: ils sont gagnants. On aime ce modèle à taille haute pour son tissu respirant Everlux, qui combat la chaleur et l’humidité pour qu’on puisse s’entraîner à fond. Frais contre la peau et assurant un bon soutien, il a tout pour devenir un basique dans notre garde-robe d’entraînement.

