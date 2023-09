Qu’on opte pour une taille mini ou large, en cuir ou en tissu, notre sac nous suit dans toutes nos péripéties du quotidien. Pour amorcer la rentrée avec style, on a repéré 15 accessoires tendance à moins de 500 $ pour pouvoir craquer sans (trop) culpabiliser. Parmi les modèles qui nous font de l’œil? On a le sac Farrow de la marque parisienne Sézane, qui vient de lancer sa nouvelle collection de maroquinerie, ou encore le sac à dos convertible Florence de la griffe québécoise Maguire, qui nous permet de transporter tout ce dont on a besoin. Bref, voici 15 sacs à adopter pour tous les styles et tous les budgets!