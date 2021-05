Après le lancement récent de sa catégorie Divers, SSENSE continue de grandir à vue d’œil en diversifiant et en élargissant son offre avec la nouvelle création de sa ligne Enfants. Une vaste sélection de vêtements unisexes, d’accessoires et de chaussures pour enfants est disponible dans des tailles allant du nouveau-né à 14 ans.

La catégorie Enfants inclus déjà plus de quinze marques et partenariats dont Acne Studios, Adidas Kids, Burberry, Balenciaga, Nike, Sacai et Petit Bateau. Des nouveautés seront fréquemment mises en ligne et plus de 80 marques seront ajoutées au répertoire du site lors du lancement du deuxième volet de la gamme, le 12 mai prochain.

Gardons l’œil ouvert, car le Ssense.com ne cessera certainement pas de nous étonner avec d’autres possibilités de création de nouvelles catégories. « […], notre plateforme continue de croître à un rythme soutenu dans le monde entier ».

La catégorie Enfants est maintenant disponible sur ssense.com.