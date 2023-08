Marc Jacobs est bien connu pour arriver en retard à ses défilés — au grand dam des journalistes de mode —, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir le sens du timing. Sa marque homonyme a récemment pris la décision audacieuse (et pertinente) de se détacher du cycle des collections saisonnières pour aborder la mode en tant qu’expression artistique. «C’est simple: on fait ce qu’on a envie de faire, puis on le montre. On ne sait pas combien de pièces il y aura ni à quoi ça va ressembler», me dit-il par Zoom depuis son bureau de New York, son emblématique collier de perles au cou. Soit, il s’agit là d’une démarche extrême dans une industrie multimilliardaire régie par des calendriers commerciaux précis. Ça n’a pourtant rien d’étonnant de sa part, car il a fait naître les collaborations entre designers, en associant notamment Louis Vuitton à l’artiste américain Stephen Sprouse au tournant des années 2000.

Cette attitude intuitive, le créateur l’applique dans sa carrière comme dans sa vie privée. «Le matin, je prends mon temps — même quand je suis pressé — pour faire ce que j’ai à faire pour me sentir bien dans ma peau. Le parfum et tout ce que je porte, c’est vraiment important à mes yeux, car je considère que le temps que je m’accorde, ce petit moment glamour, m’aide à me sentir vivant, alerte et ouvert à tout ce qui va se passer dans la journée, vous voyez?»

Faire confiance à la providence, c’est une philosophie qu’incarne parfaitement la fragrance Perfect, lancée en 2020. Marc Jacobs s’est même fait tatouer ce mot sur le poignet pour se rappeler que le perfectionnisme ne consiste pas à s’efforcer d’arriver quelque part, mais consiste à croire qu’on est toujours exactement là où on doit être. «L’idée, c’est qu’il y a une espèce de puissance suprême — peu importe comment on choisit de l’appeler — qui veille à ce que tout soit parfait. Rien n’arrive pour rien, et chaque parcours est parfait, parce qu’il est exactement ce qu’il est censé être.»