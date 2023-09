En direction, donc, de l’effervescente Séoul et, plus précisément, de l’étage inférieur de l’impressionnant pont Jamsugyo pour découvrir la collection Pre-Fall, imaginée par Nicolas Ghesquière, le directeur artistique des collections femme de la Maison. C’est au sein de cette imposante structure de deux étages aux contours bruts, qui s’habillent de jeux de lumières à mesure que le jour décline, que l’on attend le début de la présentation. Sous un vent glacial et décoiffant, enroulés dans des châles d’appoint et munis de chaufferettes entre les mains, on devine la force du courant de la rivière Hangang, située juste au-dessous.

L’actrice et mannequin sud-coréenne Jung Ho-yeon, également égérie de Vuitton, ouvre le défilé d’un pas volontaire, vêtue d’un bomber bleu électrique, porté sur une jupe trapèze en cuir clouté, rehaussée d’une ceinture XXL. Suit à une cadence soutenue une horde de silhouettes, révélant un équilibre subtil entre les éléments fondamentaux de la marque, les accents futuristes et les inspirations bohèmes qui forment une collection ultracontemporaine aux influences sportswear, que l’on sait chères à Ghesquière. Le damier se réinvente. Le monogramme se décline. Nos yeux s’arrêtent sur les combinaisons zippées, les blazers oversized, les robes longues qui ondulent sous les rafales, les pièces en cuir, en vinyle, les doudounes. Chaussures massives et accessoires statement complètent avec assurance les coupes, des plus fluides aux plus structurées. La rangée de jets d’eau qui surgit du haut du pont sous une lumière bleutée sert de signal aux 46 mannequins pour qu’elles entament la marche de retour sur la longue (longue) passerelle. Finale théâtrale d’un défilé événement au cœur des éléments.