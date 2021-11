Les créations androgynes et audacieuses ont aujourd’hui la cote. On pige dans l’esthétique funky des années 1980 pour réinventer des looks subversifs, même selon les standards actuels. Mais avant les Luis De Javier et les Telfar, il y a eu Parachute, une marque fondée en 1977 à Montréal qui est rapidement devenue un phénomène mondial. Les pièces de la designer Nicola Pelly et de l’architecte Harry Parnass ont conquis les plus grands noms de la mode et de la musique – Madonna, Duran Duran et Peter Gabriel, notamment – en jouant avec les codes de la culture underground et du design tel qu’on le connaissait à l’époque. Véritable révolution pré-streetwear, ces créations fortement inspirées de la sous-culture new wave ont aussi, au fil des années, fait des adeptes au Québec: Mitsou, Geneviève Borne et Marie Saint-Pierre ont toutes été habillées par cette marque prestigieuse!