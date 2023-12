Animée par Lolitta Dandoy, journaliste et blogueuse, et Stéphane Leduc, ambassadeur du Collège LaSalle, la remise de prix a récompensé 17 designers et entrepreneurs de la relève s’étant démarqués au fil de la dernière année. En plus de la reconnaissance, les récipiendaires sont repartis avec un total de 140 000 $ en bourses! Inutile de dire que les sourires étaient nombreux à la sortie du Cégep Marie-Victorin où se déroulaient les festivités.

Né durant la pandémie, ce rendez-vous annuel a été mis sur pied par la Grappe métropolitaine de la mode (mmode), un organisme à but non lucratif dédié à faire rayonner l’industrie de la mode québécoise, ici et ailleurs. À voir tout ce talent réuni sous un même toit, disons qu’elle brillait particulièrement ardemment lors du gala.

Parmi les lauréats, on retient notamment Eliza Faulkner (mode féminine) et Inder Bedi de BEDI (mode masculine) qui sont tous deux repartis avec le Prix distinction développement du marché américain. Marie-Christine Fortier, fondatrice de ESSER, a raflé le Prix d’innovation mode et habillement et Noémie Vaillancourt, fondatrice de Noémiah, a remporté le Prix distinction entrepreneure féminine. Quant au Prix distinction diversité et inclusion, il est revenu à Rae Hill, fondateur.rice de la marque de sous-vêtements Origami Customs.

GAGNANT.ES DES PRIX MMODE 2023