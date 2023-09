Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec Canada Goose?

[C’]est une marque que j’admire depuis longtemps, qui ne cesse d’innover en matière de vêtements d’extérieurs [tout en étant] une marque de [prêt-à-porter] de luxe […]. Dans tout projet de collaboration, l’aspect le plus excitant est de pouvoir créer aux côtés d’autres personnes et d’avoir l’occasion de faire interagir mon travail avec le leur, ce qui crée intrinsèquement quelque chose de totalement nouveau et inattendu. La beauté de ce projet réside dans le fait qu’il s’agissait de trois sources créatives différentes, ce qui a permis d’élargir le champ des possibles. Plus précisément, [Canada Goose, Rokh et moi] vivons dans des espaces relativement différents, ce qui a donné lieu à un dialogue très intéressant, permettant d’interpréter notre travail d’une manière inédite.

Comme Canada Goose, je suis persuadé que la collaboration parfaite est atteinte lorsque deux entités ou plus travaillent ensemble pour créer quelque chose qu’aucun des partenaires n’aurait pu faire indépendamment. […] Cette collaboration est l’un des projets que j’ai le plus aimés faire.

Comment s’est passée la collaboration avec Rokh?

Lorsqu’on m’a proposé de collaborer […] avec Rok Hwang [le créateur de la marque], j’ai été enthousiasmé par cette opportunité. Rok a une capacité unique à fusionner un design intemporel avec son «imperfection artisanale», ce qui donne des pièces à la fois fonctionnelles et réimaginées. J’étais particulièrement excité à l’idée de travailler avec [le designer] sur des […] vêtements pour femmes, car j’ai l’habitude de travailler dans un univers de mode masculine [N.D.L.R.: avec sa marque One of These Days]. Placer mon travail dans ce contexte a permis à de nouveaux éléments de remonter à la surface et de briller d’une manière totalement nouvelle. […] J’ai beaucoup apprécié travailler avec quelqu’un qui s’efforce d’apporter un caractère unique à chaque pièce qu’il crée.