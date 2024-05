Julie Mathieu, cheffe de contenu numérique, VÉRO

Peau sensible



Ma peau, au fil des années, dévoile de plus en plus sa fragilité. Pâle, elle ne tolère pas les rayons UV du soleil, elle se déshydrate facilement à la chaleur et se couvre de petites taches de rousseur plus l’été avance.

Je connaissais la gamme de soins solaires Anthelios, mais je n’avais jamais eu l’occasion de la tester . Cela dit, j’étais bien au fait de la réputation hors pair de La Roche-Posay et de ses soins pour les peaux sensibles.

Bien que la lotion Ultrafluide pour le visage ait un FPS 50, c’est difficile de croire qu’autant de protection se cache dans une formule aussi légère! Elle s’est bien prêtée à ma routine beauté matinale. J’applique le produit après mon sérum et mon soin contour des yeux et, ensuite, je me maquille. Rien ne pèle! Et le gros plus: ma peau respire.

Quant à la Lotion FPS 60 pour le visage et le corps, elle est absorbée presque instantanément et laisse un fini mat sur la peau. Cette formule sans parfum est idéale pour les jours où on va au boulot: pas de risque de sentir la noix de coco au bureau!