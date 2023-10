Les CAFA sont de retour ! Cette année, les Canadian Arts and Fashion Awards ont célébré leur dixième anniversaire en honorant les meilleurs designers, stylistes, mannequins, créateurs d’images, créateurs de contenu, coiffeurs et encore maquilleurs de l’industrie de la mode canadienne.

L’événement glamour, animé par la Drag Queen Brooke Lynn Hytes, a été une soirée remplie de reconnaissance pour l’exceptionnel talent canadien. Parmi les lauréats notables, on compte Joanna Griffith, la fondatrice de Knix, et Amber-Dawn Bear Robe, la conservatrice d’Indigenous Fashion for SWAIA, qui ont reçu le prix Changemaker (Acteur de changement) de cette année. Dani Reiss, le président et PDG de Canada Goose a reçu le prix Outstanding Achievement (Réalisation exceptionnelle) ; Aurora James, la fondatrice de 15 Percent Pledge, est la lauréate du prix Vanguard (Avant-garde) et Justin R. Saunders de JJJJound, a reçu le prix International Canadian Designer (Créateur Canadien International).

Ci-dessous, voici la liste complète des gagnant.es. Félicitations à tous les nommé.es !