Les choses changent enfin, lentement mais sûrement, et elle nous fait profiter de sa nouvelle passion pour une mode pensée pour tout le monde. Ce mois-ci, elle nous présente (entre autres!) la marque américaine Universal Standard.

La marque américaine Universal Standard, fondée en 2015 par Alexandra Waldman et Polina Veksler, a sans contredit l’un des modèles d’affaires les plus audacieux et efficaces de l’industrie de la mode. Grâce à une gamme de tailles parmi les plus inclusives à être offertes sur le marché — tous les morceaux sont vendus dans les tailles allant de 00 à 40 —, elle a été pour plusieurs personnes, dont moi, une véritable révélation. On y trouve aujourd’hui une immense collection de vêtements d’intérieur et d’extérieur pour toutes les saisons et les occasions, mais c’est avec ses tenues de bureau qu’Universal Standard s’est d’abord démarquée et qu’elle demeure un incontournable. Ses vestons en lin, ses chemisiers en popeline dont la boutonnière ingénieuse reste bien fermée, ses nombreux styles de jeans, ses pantalons en tricot ponte au stretch généreux et son «jersey liquide» ultradoux font sa renommée.

Son concept, bien que simple en apparence, témoigne d’un engagement inégalé pour l’inclusivité: permettre aux personnes, qu’elles soient de taille 00 ou 40, de magasiner au même endroit et d’avoir accès aux mêmes vêtements que tout le monde. Pas de section taille plus ne contenant qu’une poignée de modèles ennuyants et offerts uniquement en noir, ici! Déterminées à répondre aux besoins de leur clientèle, les fondatrices ont même mis au point un tableau de tailles unique et fidèle à la réalité: la taille moyenne représente la taille de la femme américaine moyenne, soit de 18 à 20. Le vrai standard universel. Une taille 00 devient ainsi un 4XS et une taille 40, un 4XL.

Outre l’inclusivité et la promesse que les créations ont été testées par des personnes de toutes les tailles afin d’assurer une coupe impeccable, la marque a aussi été l’une des premières à créer des vêtements taille plus de tous les jours dans des tissus de grande qualité, comme le cachemire, le crêpe français satiné, le coton péruvien, la laine, et plus encore. Compte tenu de la rareté des tenues de bonne qualité dans une taille supérieure à XL, il y a de quoi se réjouir. universalstandard.com