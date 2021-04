TOP ELLE: 7 accessoires à avoir pour notre prochain pique-nique

On profite du soleil et des journées de printemps pour changer d’air. Comment? En préférant dîner ou souper en plein-air dès que notre horaire chargé nous le permet, plutôt que de rester une fois de plus enfermée entre quatre murs. On se concocte de bons petits plats à emporter (en piochant parmi ces idées de recettes pour un pique-nique gourmand), on passe chercher le repas dans l’un de nos restaurants préférés ou on se cuisine un sandwich sur le pouce avant d’aller retrouver le soleil qui caresse la pelouse du parc à côté de chez nous. Évidemment, on maintient une bonne distanciation sociale en suivant les règles en vigueur et on rehausse notre table – ou notre jolie nappe – de pique-nique avec ces plats de vaisselles et ces accessoires pratiques.