Pour ce sixième numéro, on vous présente quatre intérieurs qui font cohabiter avec justesse et aplomb charme rétro et minimalisme contemporain.

D’entrée de jeu, nous effectuons une visite dans un quartier tranquille du district de North Vancouver où s’épanouit, à l’abri des regards, un cocon Mid-century modernisé.

À Breslau, un patelin ontarien campé au milieu des champs, un collectionneur de belles choses est quant à lui l’heureux propriétaire d’une ferme des années 1840. Sa demeure ancienne, caractérisée par un décor à l’état brut, lui permet de mettre en valeur ses trésors d’un autre temps.

Faire basculer dans le 21e siècle un intérieur torontois très 19e siècle est un défi technique, temporel, financier et créatif que la designer Ashley Botten a brillamment relevé.

On se transporte ensuite dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, où la firme d’architecture la Shed a réussi un tour de force.

Finalement, on change radicalement de décor pour se transplanter dans une maison télescopique, dont les espaces modulables tirent parti des fluctuations atmosphériques et de la course solaire, au gré des envies.

Pour compléter ce périple automnal, on s’est intéressé au grand retour en popularité des couvertures pure laine, aux dernières réalisations de la céramiste Pascale Girardin et au géant IKEA qui, depuis son implantation au Canada en 1976, n’a pas failli à sa mission : permettre au plus nombre de vivre dans le beau, le fonctionnel et l’original.

Le numéro d’automne-hiver d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque, en abonnement et en version numérique dès maintenant.